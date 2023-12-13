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В Башкирии во время пожара погиб хозяин дома

В Башкирии во время пожара погиб хозяин дома

В среду утром, 13 декабря, на территории Зианчуринского района Башкирии произошел пожар в жилом доме в населенном пункте Исянгулово. По предварительной информации, возгорание произошло примерно в 6 часов утра по местному времени.

Горел бревенчатый дом размером 32 квадратных метра, расположенный на улице Матросова. Как только поступило сообщение о пожаре, на место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты из близлежащих населенных пунктов. В тушении огня принимали участие силы МЧС России, а также ДПК из Новочебенского и Исянгуловского сельских советов.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, огонь удалось локализовать в течение 15 минут. В процессе тушения пожара были обнаружены останки предполагаемого хозяина дома.

Как сообщают в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан, на месте работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить причины и точные обстоятельства возникновения пожара, а также личность погибшего. Пока рано делать какие-либо выводы, предстоит кропотливая работа компетентных органов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Зианчуринский район происшествия пожар
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