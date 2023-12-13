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В Башкирии водитель УАЗ "Патриот" на трассе столкнулся с большегрузом MAN

В Башкирии водитель УАЗ "Патриот" на трассе столкнулся с большегрузом MAN

На автомобильной дороге, соединяющей населенные пункты Абзаково и Новоабзаково в Республике Башкортостан, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля УАЗ "Патриот" и большегруза MAN, стоявшего на обочине.

Авария случилась в среду утром, 13 декабря, на территории Белорецкого района республики. К счастью, в результате столкновения транспортных средств никто не погиб и не пострадал.

Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются сотрудниками Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Представители данного ведомства выехали на место происшествия.

По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ "Патриот" не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине крупногабаритный грузовик.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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