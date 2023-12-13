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В Башкирии два человека оказались в больнице после столкновения ВАЗа и Renault

В Башкирии два человека оказались в больнице после столкновения ВАЗа и Renault

На территории Благовещенского района Башкирии в среду, 13 декабря, примерно в 18:00 на автодороге, соединяющей города Уфу и Янаул, в районе 46 километра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2214 и Рено Сандеро.

Согласно поступившей информации, в результате столкновения двое взрослых пассажиров иномарки получили травмы и были госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи.

На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции и служб спасения для проведения необходимых мероприятий, установления обстоятельств произошедшего и организации движения в обход опасного участка.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, подробная информация об обстоятельствах и причинах данного дорожно-транспортного происшествия уточняется.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия аварии
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