В Башкирии два человека оказались в больнице после столкновения ВАЗа и Renault

На территории Благовещенского района Башкирии в среду, 13 декабря, примерно в 18:00 на автодороге, соединяющей города Уфу и Янаул, в районе 46 километра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2214 и Рено Сандеро.

Согласно поступившей информации, в результате столкновения двое взрослых пассажиров иномарки получили травмы и были госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи.

На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции и служб спасения для проведения необходимых мероприятий, установления обстоятельств произошедшего и организации движения в обход опасного участка.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, подробная информация об обстоятельствах и причинах данного дорожно-транспортного происшествия уточняется.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ