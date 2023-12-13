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Стали известны подробности взрыва котельной в Учалинском районе Башкирии

Стали известны подробности взрыва котельной в Учалинском районе Башкирии

В информационной службе МЧС республики Башкортостан сообщили подробности взрыва, произошедшего в результате разгерметизации котла отопления в котельной, расположенной в населенном пункте Сафарово Учалинского района.

Согласно данным ведомства, в одноэтажной кирпичной котельной, работающей на древесном топливе, произошел взрыв отопительного оборудования. Это привело к разрушению части здания - был выбит оконный проём и появились трещины на штукатурке стен фельдшерско-акушерского пункта. Именно эта котельная обеспечивала теплоснабжение местного детского сада и ФАПа, находящихся в едином здании Н-образной формы.

К счастью, в момент происшествия детссад был закрыт из-за сильных морозов. В помещении ФАПа в этот момент находилось трое человек, которые не пострадали.

В связи с произошедшим, администрация Учалинского района проведёт внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для решения первоочередного вопроса о восстановлении подачи тепла в социальные учреждения села.

В Учалинском районе Башкирии, из-за разрушения котла без тепла остались детсад и амбулатория

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В Учалинском районе Башкирии, из-за разрушения котла без тепла остались детсад и амбулатория
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Учалинский район происшествия
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