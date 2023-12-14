В Уфе из горящего дома эвакуировали 16 человек

Вечером в среду, 13 декабря, в одном из многоквартирных домов на проспекте Октября в Уфе произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже пятиэтажки. Как сообщили в региональном Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан, из-за пожара пришлось эвакуировать 16 человек, среди которых было 6 детей.

По словам очевидцев, огонь быстро распространился по электропроводке и перекинулся на лестничные пролеты, отрезав жильцам пути эвакуации. К моменту приезда пожарных пламя уже охватило первый этаж, а едкий дым заполнил подъезд.

Сотрудникам МЧС сразу же пришлось принимать экстренные меры - используя огнетушители, они постарались локализовать очаг возгорания и приступили к спасению людей. Из опасной зоны удалось вывести 22 человека, включая 16 жильцов этого подъезда.

К сожалению, двое пострадали от отравления продуктами горения. Семилетнюю девочку и 60-летнюю женщину пришлось госпитализировать.

Сейчас проводится расследование для установления точной причины возникновения пожара.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ