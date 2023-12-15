В Башкирии в завалах сгоревшего дома обнаружили тела мужчины и женщины - ВИДЕО

Трагическое происшествие разыгралось сегодня ночью в населенном пункте Чесноковка, что в Уфимском районе Республики Башкортостан. В начале второго часа по местному времени в пожарную службу поступил звонок от очевидцев, сообщивших о пожаре в частном жилом доме на улице Д.Бедного. К моменту прибытия первых пожарных расчётов огонь уже полностью охватил небольшое деревянное строение.

Оперативные действия огнеборцев позволили локализовать распространение пламени и предотвратить переход огня на соседние здания. К сожалению, в процессе разбора обрушившихся конструкций горевшего дома были обнаружены два обугленных тела, личности погибших пока не установлены.

По информации пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, на месте трагедии работают следственно-оперативная группа. Устанавливаются точные причины и обстоятельства пожара.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ

Видео: МЧС по РБ