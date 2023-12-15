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В Уфе появился ещё один псих, который напал на троих прохожих

В Уфе появился ещё один псих, который напал на троих прохожих

В Уфе произошло ещё одно нападение на мирных жителей. По сообщениям СМИ, неизвестный мужчина без видимых на то причин атаковал троих прохожих - школьницу и двух девушек, нанеся им удары кулаками в лицо.

Инцидент, произошедший на улице Тухвата Янаби, вызывает тревогу, так как напоминает недавнее нападение другого жителя Уфы, закончившееся гибелью одной женщины. Тогда информация о нападениях также распространялась в мессенджерах, пока наконец министерство внутренних дел не объявило о розыске подозреваемого. Вскоре он был задержан и арестован.

К сожалению, подобные проявления агрессии со стороны психически неуравновешенных людей случаются время от времени в любом городе. Это вызывает обоснованную тревогу у жителей. Власти призывают граждан проявлять бдительность и осторожность на улицах, а также незамедлительно сообщать о любых подозрительных или опасных ситуациях. Только совместными усилиями правоохранительных органов и населения можно обеспечить безопасность в общественных местах.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия нападение
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