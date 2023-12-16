Телевизор стал причиной пожара под Уфой

В ночь на субботу в населенном пункте Подымалово, расположенном в Уфимском районе Башкирии произошло происшествие. В 2-квартирном доме, в котором проживал 55-летний мужчина, вспыхнул пожар.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям региона, причиной возгорания стала неисправность телевизора. Огонь быстро охватил всю комнату. Ядовитый едкий дым моментально распространился по дому.

Мужчина сильно отравился токсичными продуктами горения. Его госпитализировали в местную больницу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ