В Уфе на 7-летнего ребёнка упала наледь с балкона

Рядом с одним из жилых домов Уфы на улице Достоевского произошел несчастный случай, который едва не закончился трагедией.

Как сообщается, на семилетнего ребенка, гулявшего возле подъезда, внезапно обрушилась массивная наледь с балкона пятого этажа многоэтажного дома. Козырек балкона, с которого произошел данный сход снега и льда, был установлен жильцами квартиры самовольно, без соблюдения необходимых норм безопасности.

Сигнал о происшествии поступил в единую дежурную диспетчерскую службу Уфы. Немедленно на место выехала бригада спасателей для оказания помощи пострадавшему и оценки ситуации.

К счастью, как сообщает пресс-служба столичного УГЗ, мальчик отделался легким испугом - серьезных травм у ребенка выявлено не было. После проведенного медицинского осмотра его отпустили домой.

Читайте также: Телевизор стал причиной пожара под Уфой

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ