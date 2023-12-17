В Башкирии за последние сутки сгорели 4 автомобиля

За одни только сутки 16 декабря на территории Республики Башкортостан произошло сразу несколько инцидентов, связанных с возгораниями автотранспортных средств. Как сообщает региональное МЧС, всего сгорели четыре автомобиля, еще одно транспортное средство удалось спасти от огня.

Первый инцидент произошел в Белорецке . Там на одной из улиц - Прокатной - в автомобиле японской марки Mitsubishi модели Carisma внезапно загорелась приборная панель. Огонь быстро удалось потушить.

Следующий случай зафиксирован в Уфимском районе республики. В Булгаково полностью выгорел автомобиль российского производства марки Lada Granta. По данному факту зарегистрирован значительный ущерб, машина после пожара не подлежит восстановлению.

Еще один печальный случай с автомобилем произошел в городе Кумертау . Там в одном из гаражных боксов, расположенных на территории гаражного кооператива по улице Энергетиков, возгорание произошло в автомобиле производства ульяновского автозавода марки УАЗ Patriot. По предварительным данным, загорелись моторный отсек и приборная панель автомобиля.

По сходному сценарию развивались события в селе Буздяк Буздякского района республики. Там от огня пострадал автомобиль южнокорейского концерна Daewoo. Как и в предыдущих случаях, причиной инцидента стало возгорание под капотом машины.

Ну и последний на данный момент зарегистрированный инцидент с горящим автотранспортом зафиксирован в Уфе на улице Российской. Там полностью выгорел моторный отсек автомобиля марки Kia Rio. По сути, это уже пятый случай возгорания машин в Башкирии всего за одни сутки.

К счастью, за исключением материального ущерба, никаких несчастных случаев с людьми в результате этих инцидентов зафиксировано не было.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ