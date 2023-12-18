За выходные в Уфе произошло 88 аварий, пострадали 4 участника ДТП

Уфе на прошедших выходных произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. По данным Госавтоинспекции, всего зарегистрировано 88 ДТП, большинство из которых обошлось без пострадавших. Однако в четырех случаях в результате аварий получили травмы четыре человека.

Инспекторы ДПС также зафиксировали более 800 нарушений правил дорожного движения за указанный период. Наиболее распространенными являются такие нарушения, как непристегнутые ремни безопасности (выявлено 100 случаев), проезд на запрещающий сигнал светофора или игнорирование дорожных знаков (16 фактов), непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах (43 случая). Кроме того, 63 раза зарегистрированы нарушения правил перевозки детей-пассажиров. Среди нарушителей ПДД значатся и 53 пешехода.

Отдельно стоит отметить, что сотрудниками ГИБДД были задержаны 27 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Эта проблема остается актуальной и требует пристального внимания со стороны контролирующих органов.

Напомним также о недавнем трагическом ДТП в Хайбуллинском районе республики, в котором погиб 34-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2110. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице.

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Автор: Семен Подгорный