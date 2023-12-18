Спасатели из Башкирии помогли водителю Chevrolet после ДТП на трассе

Водитель Chevrolet Cobalt ехал по трассе в Ростовской области, когда на повороте его автомобиль неожиданно съехал в кювет, сбив при этом дорожный столб. К счастью, в тот момент рядом проезжала колонна машин с башкирскими спасателями, которые сопровождали 104-й гуманитарный конвой в зону спецоперации.

Увидев аварию, спасатели немедленно остановились, чтобы помочь пострадавшему. По рации они передали информацию об инциденте старшему колонны из ДПС и попросили остальные машины ехать дальше, а сами подъехали к месту аварии. Буксировочным тросом они вытащили автомобиль обратно на дорогу и убедились, что с мужчиной-водителем всё в порядке.

Спасатели вернулись к колонне и продолжили сопровождение гумконвоя. Их своевременные и решительные действия помогли избежать тяжёлых последствий аварии на трассе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Башинформ