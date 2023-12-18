Школьный автобус попал в ДТП с грузовиком под Уфой, есть пострадавшие

Согласно сообщению пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, 18 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и грузового автомобиля в 1 км от села Алексеевка Уфимского района.

В момент аварии в салоне автобуса находилось 33 человека, в том числе 26 детей. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и пожарной охраны. Шестеро детей в возрасте от 6 до 9 лет и водитель автобуса с травмами были доставлены в больницу.

Для перевозки остальных детей был остановлен проезжавший мимо автобус, куда их пересадили. В настоящее время медицинские работники проводят осмотр этих детей. Представители МЧС уточнили, что количество пострадавших может измениться.

Как сообщили в ГИБДД по Республике Башкортостан, авария произошла на Алексеевском шоссе в результате столкновения автобуса Higer и грузовика «Шакман». По предварительной версии, водитель грузовика остановился, чтобы повернуть налево, а двигавшийся позади него школьный автобус не смог вовремя затормозить и врезался в него.

Известно, что автобус следовал с детьми на экскурсию на Карамельную фабрику в село Алексеевка. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия. Ситуация находится на контроле у ведомства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ