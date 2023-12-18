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В Башкирии 8-летний мальчик госпитализирован после столкновения автобуса и легковушки

В Башкирии 8-летний мальчик госпитализирован после столкновения автобуса и легковушки

В понедельник, 18 декабря, в Уфе произошла вторая за сутки авария с участием автобуса. Ранее издание Newsbash сообщало о серьезном ДТП с участием школьного автобуса и грузовика, в котором пострадали 11 человек.

ДТП случилось на Бирском тракте в районе поселка Тимашево. Здесь столкнулись пассажирский автобус марки «НефАЗ» и встречная легковая машина «Лада Ларгус». В момент столкновения в автобусе находились десять пассажиров, никто из них не пострадал. Известно, что «НефАЗ» следовал по маршруту No15.

Как сообщили в столичном УГЗ, сотрудники поисково-спасательного отряда и медики оказали первую помощь ребенку из легкового автомобиля, который получил серьезные травмы. С целью иммобилизации ног, восьмилетнего мальчика аккуратно извлекли из машины и при содействии пожарных доставили в машину скорой помощи для последующей госпитализации. Водители «Лады» и автобуса получили незначительные травмы.

По информации пресс-службы ГИБДД по Республике Башкортостан, на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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