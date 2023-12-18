Смертельное ДТП в Башкирии: нетрезвый водитель иномарки столкнулся с машиной пенсионера

В понедельник, 18 декабря, примерно в 14 часов на 100-м километре автодороги в направлении Белорецк-Учалы-Миасс в Учалинском районе Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительным данным, в лобовое столкновение попали два автомобиля - Lada Granta под управлением 82-летнего пенсионера и встречная Kia Rio с 42-летним водителем, в салоне которой также находились его дети - 10-летний сын и 8-летняя дочь.

В результате сильного удара пожилой водитель отечественной машины скончался на месте до приезда бригады медиков скорой помощи. Водитель иномарки и его дети получили серьёзные травмы и были экстренно госпитализированы в районную больницу.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 42-летний мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, что, вероятно, и стало причиной трагедии.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, представители аварийных служб.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ