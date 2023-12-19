В Башкирии школьница получила травмы черепа, попав в автомобиле такси в аварию

На дороге между деревнями Гублюкучуково и Такарликово в Дюртюлинском районе Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе регионального государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

Было установлено, что в автомобиле находились 28-летний водитель, которого пришлось деблокировать из салона машины и передать бригаде скорой помощи, а также 12-летняя школьница, которая получила тяжелейшие травмы.

По словам правозащитника Виля Тухватуллина, несовершеннолетняя пассажирка была доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу города Уфы с многочисленными переломами костей черепа. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, её состояние оценивается медиками как тяжёлое.

Как выяснилось позже, это было такси, которое мама вызвала для своей дочери. В школе у девочки заболел живот. Авария произошла по пути следования.

Тухватуллин поставил несколько вопросов по данному происшествию: было ли возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг такси, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к тяжелым последствиям для здоровья ребенка? Будет ли дана правовая оценка действиям водителя и таксомоторной компании? Почему первоначально в информации о ДТП не указывалось, что в автомобиле пассажиром находился ребенок?

В пресс-службе ГИБДД республики подтвердили, что за рулем Лады был водитель такси, работавший по найму у частной компании. Он нарушил правила дорожного движения - не справился с управлением. Пока неизвестно была ли девочка пристегнута ремнем безопасности в момент аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: госкомитет РБ по ЧС