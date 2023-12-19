Лобовое столкновение в Уфе: трое пострадавших, среди них ребенок

Вчера около полудня на улице А. Спивака в Уфе , произошло лобовое столкновение двух автомобилей - "Хонда Фрид" и "Тойота Аурис". Согласно сообщению городской Госавтоинспекции, авария случилась напротив дома No74, когда 38-летний водитель "Хонды", двигаясь в сторону улицы Сосновская, не справился с управлением и врезался в "Тойоту", которая ехала ему навстречу.

В результате столкновения пострадали оба водителя, а также 12-летняя девочка, которая находилась в "Тойоте". Самые серьезные травмы получил водитель "Хонды" - у него диагностировали перелом ноги, из-за чего его пришлось госпитализировать. 36-летняя женщина, которая управляла "Тойотой", отделалась переломом руки, а ее юная пассажирка - ушибами. Обе пострадавшие обратились за медицинской помощью после аварии.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции было начато административное разбирательство для установления причин и виновника произошедшего инцидента.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ