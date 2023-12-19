ДТП в Башкирии: мужчину пришлось вытаскивать из смятого авто

Во вторник, 19 декабря, на автодороге Туймазы -Белебей, в районе села Воздвиженка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, в лобовое столкновение попали Renault Sandero под управлением 24-летнего водителя и ВАЗ-2131.

По предварительной информации, водитель иномарки двигался со стороны Туймазов в направлении Белебея, когда по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с отечественным автомобилем.

В результате аварии водитель ВАЗа оказался зажат в салоне своего поврежденного транспортного средства. На место происшествия оперативно выехали спасатели, которые смогли извлечь пострадавшего мужчину из искореженного салона и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Что касается водителя иномарки, то он, по имеющейся информации, отказался от оказания медпомощи. Как сообщается, на месте ДТП продолжают работу сотрудники ГИБДД, выясняющие его подробные обстоятельства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС