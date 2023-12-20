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Жуткое ДТП в Уфе: пожарная машина врезалась в машину и рекламный щит

Жуткое ДТП в Уфе: пожарная машина врезалась в машину и рекламный щит

Вчера вечером в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины и легкового автомобиля Volkswagen Tiguan.

Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, пожарный автомобиль следовал на вызов по улице Сочинской с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. На одном из перекрестков водитель пожарной машины проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Tiguan.

Сила удара была настолько велика, что от удара пожарный автомобиль вынесло на тротуар, где он врезался в рекламный щит.

В спецавтомобиле ехал 32-летний пассажир, который получил травму головы. Также медицинская помощь потребовалась 26-летней пассажирке иномарки.

По данному факту проводится расследование для установления степени вины каждого из водителей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
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