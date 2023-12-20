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В Уфе обнаружена мёртвой выпавшая из окна девушка

В Уфе обнаружена мёртвой выпавшая из окна девушка

В городе Уфе произошла трагедия - 18-летняя девушка погибла в результате падения из окна многоквартирного дома.

Инцидент произошел во дворе 22-этажного дома на улице Менделеева. Судя по кадрам с уличной камеры видеонаблюдения, девушка, проживавшая на одном из верхних этажей, скорее всего, выпала случайно. Удар при падении оказался настолько сильным, что она скончалась на месте происшествия.

В настоящее время обстоятельства гибели девушки расследуют правоохранительные органы. Пока официальных версий следствие не представило.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия
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