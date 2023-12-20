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Грузовики столкнулись на трассе возле Уфы - один из водителей погиб на месте

Грузовики столкнулись на трассе возле Уфы - один из водителей погиб на месте

Под Уфой произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей.

Авария случилась на 25 километре западного обхода столицы республики. По предварительным данным, водитель грузовика марки "Хово", не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "Шакман".

В результате лобового столкновения оба транспортных средства получили серьезные повреждения. К сожалению, водитель "Хово" скончался на месте ДТП от полученных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия. На месте работают экстренные и спасательные службы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфимский район происшествия аварии
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