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В Башкирии обнаружили туши двух незаконно добытых лосей

В Башкирии обнаружили туши двух незаконно добытых лосей

В лесных угодьях Белорецкого района Башкирии задержали охотников, занимавшихся незаконной охотой на лосей. Как сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, сотрудники дорожной полиции остановили для проверки автомобиль с прицепом, в котором находились двое местных жителей.

При осмотре транспортного средства были обнаружены топор, ножи и другие предметы, имевшие следы засохшей крови. Один из задержанных, давая показания, признался в том, что они только что незаконно добыли двух лосей - самца и самку. Он также указал приблизительное место, где это произошло.

На место происшествия выехала оперативная группа сотрудников полиции и государственный инспектор по охране животного мира. Они обнаружили туши убитых животных и изъяли огнестрельное оружие, а также снегоход, который, вероятно, использовался браконьерами.

По предварительным подсчётам специалистов, ущерб от незаконной охоты составил порядка 640 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

В Башкирии обнаружили туши двух косуль, убитых браконьерами

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В Башкирии обнаружили туши двух косуль, убитых браконьерами
Автор: Семен Подгорный
Фото: минэкологии Башкирии
Теги: Белорецкий район браконьер
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