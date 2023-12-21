Жительница Башкирии зарезала ножом своего сына

Жестокое преступление произошло на прошлой неделе в Нефтекамске . 53-летняя местная жительница обвиняется в убийстве собственного 26-летнего сына.

Как сообщается, трагедия разыгралась 7 декабря в квартире подозреваемой. Без каких-либо видимых на то причин она взяла кухонный нож и нанесла им удар в живот сыну, который в этот момент лежал на диване в своей комнате. Раненый пытался покинуть квартиру и звал на помощь, однако мать вновь ударила его ножом в живот. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

По данному факту Следственным комитетом Башкирии было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Женщина призналась в содеянном. Сейчас следователи проводят сбор и анализ улик по делу. Кроме того, подозреваемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза в стационарных условиях для определения ее вменяемости и психического состояния.

Автор: Семен Подгорный