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В Башкирии 44-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме

В Башкирии 44-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме

Сегодня утром в Башкирии произошла трагедия - в результате пожара в частном доме в населенном пункте Староежово Бирского района погиб 44-летний мужчина.

Как стало известно, в 4:44 утра в службу спасения поступило сообщение о возгорании в одном из домов населенного пункта. На место происшествия выехали пожарные расчеты и спасатели МЧС республики. При их прибытии огонь уже охватил крышу дома.

Несмотря на оперативные действия спасательных служб, спасти одного из жильцов дома не удалось. Его тело было обнаружено при тушении пожара. Как сообщается, погибшим оказался 44-летний мужчина, личность которого устанавливается.

Пожарным удалось локализовать возгорание в течение 27 минут. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

Причины и точные обстоятельства трагедии выясняются. На место происшествия выехал инструктор Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Ведется расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия пожар смерть
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