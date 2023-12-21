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В центре Уфы столкнулись сразу 3 авто - есть пострадавшие

В центре Уфы столкнулись сразу 3 авто - есть пострадавшие

В среду вечером, 20 декабря, на улице Пушкина в Уфе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Госавтоинспекции, около полуночи напротив дома номер 80 столкнулись ВАЗ-2110 и Пежо 408. После столкновения ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в Мерседес-Бенц GLE.

За рулем ВАЗ-2110 находился 23-летний водитель, в салоне также находилась 25-летняя девушка, она получила перелом руки и была госпитализирована. После оказания необходимой медицинской помощи её отправили на домашнее лечение.

Причины и обстоятельства данного происшествия выясняются. По факту аварии начато административное расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
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