Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Грузовик сорвался с моста в Башкирии, водитель не выжил

Грузовик сорвался с моста в Башкирии, водитель не выжил

В четверг, 21 декабря, около 13 часов на территории Салаватского района Республики Башкортостан произошла трагическая авария с участием грузового автомобиля марки Iveco Stralis. Как сообщается, 36-летний мужчина из Челябинской области, двигался по дороге Малояз-Верхние Киги-Ункурда.

На втором километре трассы грузовик по невыясненной пока причине съехал с моста и упал в реку Юрюзань. К сожалению, водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Его тело было извлечено из кабины автомобиля спасателями.

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии выехали на место ДТП, чтобы разобраться в его обстоятельствах.

В центре Уфы столкнулись сразу 3 авто - есть пострадавшие

Читайте также:

В центре Уфы столкнулись сразу 3 авто - есть пострадавшие
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салаватский район происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok