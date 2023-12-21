Грузовик сорвался с моста в Башкирии, водитель не выжил
В четверг, 21 декабря, около 13 часов на территории Салаватского района Республики Башкортостан произошла трагическая авария с участием грузового автомобиля марки Iveco Stralis. Как сообщается, 36-летний мужчина из Челябинской области, двигался по дороге Малояз-Верхние Киги-Ункурда.
На втором километре трассы грузовик по невыясненной пока причине съехал с моста и упал в реку Юрюзань. К сожалению, водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Его тело было извлечено из кабины автомобиля спасателями.
Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии выехали на место ДТП, чтобы разобраться в его обстоятельствах.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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