Грузовик сорвался с моста в Башкирии, водитель не выжил

В четверг, 21 декабря, около 13 часов на территории Салаватского района Республики Башкортостан произошла трагическая авария с участием грузового автомобиля марки Iveco Stralis. Как сообщается, 36-летний мужчина из Челябинской области, двигался по дороге Малояз-Верхние Киги-Ункурда.

На втором километре трассы грузовик по невыясненной пока причине съехал с моста и упал в реку Юрюзань. К сожалению, водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Его тело было извлечено из кабины автомобиля спасателями.

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии выехали на место ДТП, чтобы разобраться в его обстоятельствах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ