Открытие елки в Башкирии закончилось происшествием: лошади ринулись в толпу

20 декабря вечером в Белорецке , на центральной площади Металлургов, проходило торжественное мероприятие по случаю открытия главной городской новогодней ели. На праздник, транслировавшийся в прямом эфире, собралось огромное количество людей. Выступали артисты, Дед Мороз и Снегурочка поздравляли собравшихся с наступающим Новым годом. Ближе к финалу мероприятия был устроен праздничный фейерверк.

Как стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях, во время салюта лошади, которые использовались для катания детей, испугались громких звуков и хлопков, вырвались на свободу и побежали в толпу зрителей, собравшихся на площади. На опубликованных видеозаписях заметна машина скорой помощи, прибывшая для оказания медицинской помощи пострадавшим.

В комментариях под постами местные жители обсуждают случившееся. Одни отмечают, что лично ничего не заметили, хотя также присутствовали на торжестве. Другие делятся подробностями инцидента.

Так, горожанка Анна сообщила, что возле бывшего магазина "Радуга" одна из лошадей налетела на женщину, которую затем увезла карета скорой. Еще одна местная жительница, Юлия, рассказала, что видела своими глазами приезд машины скорой помощи с мигалкой. По ее словам, на носилках грузили пострадавшую от удара лошадью женщину. Позже Юлия уточнила, что у женщины диагностировали перелом шейки бедра.

Как завершился вечер празднования, пока точно неизвестно. В администрации Белорецкого района подтвердили факт инцидента с животными, однако подробности пообещали предоставить позже.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео