Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Открытие елки в Башкирии закончилось происшествием: лошади ринулись в толпу

Открытие елки в Башкирии закончилось происшествием: лошади ринулись в толпу

20 декабря вечером в Белорецке, на центральной площади Металлургов, проходило торжественное мероприятие по случаю открытия главной городской новогодней ели. На праздник, транслировавшийся в прямом эфире, собралось огромное количество людей. Выступали артисты, Дед Мороз и Снегурочка поздравляли собравшихся с наступающим Новым годом. Ближе к финалу мероприятия был устроен праздничный фейерверк.

Как стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях, во время салюта лошади, которые использовались для катания детей, испугались громких звуков и хлопков, вырвались на свободу и побежали в толпу зрителей, собравшихся на площади. На опубликованных видеозаписях заметна машина скорой помощи, прибывшая для оказания медицинской помощи пострадавшим.

В комментариях под постами местные жители обсуждают случившееся. Одни отмечают, что лично ничего не заметили, хотя также присутствовали на торжестве. Другие делятся подробностями инцидента.

Так, горожанка Анна сообщила, что возле бывшего магазина "Радуга" одна из лошадей налетела на женщину, которую затем увезла карета скорой. Еще одна местная жительница, Юлия, рассказала, что видела своими глазами приезд машины скорой помощи с мигалкой. По ее словам, на носилках грузили пострадавшую от удара лошадью женщину. Позже Юлия уточнила, что у женщины диагностировали перелом шейки бедра.

Как завершился вечер празднования, пока точно неизвестно. В администрации Белорецкого района подтвердили факт инцидента с животными, однако подробности пообещали предоставить позже.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Белорецк происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok