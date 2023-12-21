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Житель Башкирии чудом выжил под колесами поезда, потеряв конечность

Житель Башкирии чудом выжил под колесами поезда, потеряв конечность

Поздним вечером 20 декабря на территории Иглинского района Башкирии произошло жуткое происшествие на железной дороге. На 1674 километре путей возле садоводческого некоммерческого товарищества «Журавушка» местный житель по неустановленной пока причине попал под грузовой поезд.

Машинист состава заметил человека на путях и тут же применил экстренное торможение, однако из-за высокой инерции тяжелых вагонов полностью остановить состав до столкновения ему не удалось. В результате наезда мужчина получил тяжелые травмы - ему пришлось ампутировать ногу.

Пострадавшего доставили в уфимскую больницу No13 в крайне тяжелом состоянии. Он был без сознания и помещен в реанимационное отделение.

Полицейские приступили к расследованию обстоятельств происшествия. Пока не ясно, что могло стать причиной того, что мужчина оказался лежащим на железнодорожных путях. Рассматриваются разные версии. Возможно, он поскользнулся и упал, ударился головой, в результате чего потерял сознание прямо на рельсах. Или же находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не смог вовремя отреагировать на приближение поезда.


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Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия
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