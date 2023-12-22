Школьница с переломами черепа борется за жизнь после аварии на трассе под Уфой

18 декабря на автодороге в направлении Уфа-Нефтекамск произошло страшное ДТП в котором травмы получила 12-летняя пассажирка. Как стало известно из рассказа отца пострадавшей, девочка до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства трагедии

В тот злополучный день Камилла пожаловалась на боль в животе и попросилась домой с уроков раньше обычного. Родители вызвали для нее такси, чтобы доставить домой. Однако по дороге из-за гололеда водитель Lada Largus потерял управление и врезался в дорожный столб.

Очевидцы аварии немедленно сообщили в экстренные службы и помогли извлечь пострадавших из разбитой машины до приезда медиков.

Состояние пациентки остается критическим

К сожалению, и 28-летний таксист, и его юная пассажирка получили тяжелейшие травмы. У Камиллы диагностировали переломы черепа, потребовавшие экстренной операции. После этого девочку доставили санавиацией в реанимацию Республиканской детской клинической больницы Уфы.

На данный момент она все еще находится в коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи пока опасаются делать какие-либо прогнозы относительно ее выздоровления.

Семья нуждается в поддержке

Отец Камиллы с тревогой следит за состоянием дочери и надеется, что ее молодой организм справится. Вся семья переживает эту трагедию.

Предстоит длительное лечение и реабилитация, поэтому семья нуждается в финансовой помощи.

Расследование обстоятельств ДТП

Тем временем сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии. В частности, предстоит установить, были ли пристегнуты ремнями безопасности водитель и его юная пассажирка. От этого также зависит степень ответственности таксиста за случившееся.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети