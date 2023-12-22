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В Уфе на авто с девушкой в салоне упала наледь с крыши

В Уфе на авто с девушкой в салоне упала наледь с крыши

В Уфе произошло происшествие, которое могло закончиться трагедией.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Республике Башкортостан, 21 декабря около 18:00 на автомобиль ВАЗ 2114, припаркованный у многоквартирного дома по улице Ленина, обрушилась глыба льда и снега с крыши здания. За рулём автомобиля в этот момент находилась 24-летняя девушка. Ударившись о крышу машины, тяжелая наледь разбила стекло и частично деформировала кузов, а осколками стекла была серьезно ранена сидевшая в салоне девушка.

Как отмечается, пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом по Уфе была начата доследственная проверка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как сообщили в Следственном управлении, в рамках расследования уже проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причинённого здоровью девушки вреда. Кроме того, опрашиваются очевидцы случившегося, а также руководство и работники обслуживающей организации.

Правоохранители отмечают, что в результате проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников управляющей компании и владельцев квартир многоквартирного дома, которые несут ответственность за своевременную уборку снега и наледи с кровли здания. В случае установления факта халатности со стороны обслуживающей организации, могут последовать соответствующие меры административного воздействия.

В Уфе на 7-летнего ребёнка упала наледь с балкона

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В Уфе на 7-летнего ребёнка упала наледь с балкона
Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СКР по РБ
Теги: Уфа происшествия
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