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В Башкирии в ДТП с трактором погиб водитель Renault Logan

В Башкирии в ДТП с трактором погиб водитель Renault Logan

В пятницу вечером, 22 декабря, на участке автодороги в направлении Белорецк-Учалы-Миасс в Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь водителя легкового автомобиля марки Рено.

Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, авария произошла на 104-м километре. Согласно официальной информации, 62-летний мужчина, управлявший автомобилем Рено Логан, столкнулся с трактором МТЗ. В результате ицидента мужчина получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой медицинской помощи.

Как выяснилось, незадолго до рокового ДТП на этом участке дороги в кювет съехал водитель автомобиля Лада Ларгус. Тракторист решил оказать помощь, вытащив застрявшую машину. Однако во время проведения эвакуационных работ произошло столкновение с Рено Логан.

На месте трагедии находятся сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб для выяснения точных обстоятельств случившегося.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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