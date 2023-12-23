В Башкирии 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

Трагический пожар произошел в одном из частных жилых домов в населенном пункте Новомустафино в Бураевском районе Башкирии. Как сообщает республиканский государственный комитет по ЧС, в результате происшествия погиб 64-летний мужчина.

По данным властей, причины и точные обстоятельства трагедии пока устанавливаются. На место инцидента выехали сотрудники МЧС по Республике Башкортостан, а также федеральный дознаватель для выяснения всех причинно-следственных связей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ