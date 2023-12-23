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В Башкирии 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В Башкирии 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

Трагический пожар произошел в одном из частных жилых домов в населенном пункте Новомустафино в Бураевском районе Башкирии. Как сообщает республиканский государственный комитет по ЧС, в результате происшествия погиб 64-летний мужчина.

По данным властей, причины и точные обстоятельства трагедии пока устанавливаются. На место инцидента выехали сотрудники МЧС по Республике Башкортостан, а также федеральный дознаватель для выяснения всех причинно-следственных связей.

В Башкирии 44-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме

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В Башкирии 44-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Бураевский район происшествия пожар
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