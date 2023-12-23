В Уфе шесть цыган избили 47-летнего горожанина

На улице Бессонова в Уфе произошло ЧП. Группа из шести молодых людей предположительно цыганской национальности в возрасте от 16 до 21 года избили мужчину.

Как стало известно, конфликт начался ранее в магазине, когда потерпевший сделал словесное замечание компании. В ответ они вышли следом за ним на улицу и, воспользовавшись численным преимуществом, набросились всей толпой на одного человека.

В результате оперативно-розыскных мероприятий все участники данного инцидента были задержаны правоохранительными органами. В отношении каждого из них были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере 1 000 рублей.

Самый юный участник драки, 16-летний подросток, был передан матери. Кроме того, как стало известно, задержанные ранее уклонялись от постановки на воинский учёт, что также является административным правонарушением.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео