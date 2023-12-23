В Башкирии мужчина в порыве ревности насмерть забил бывшую жену

В середине декабря текущего года на территории Баймакского района Башкирии, ранее судимый 44-летний житель населенного пункта Темясово, подозревается в убийстве бывшей жены, с которой они развелись несколько лет назад.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан, подозреваемый вместе со своей 44-летней бывшей женой и ее подругой распивали спиртные напитки. После продолжительного застолья гости вернулись домой.

Разгоряченный выпивкой мужчина стал высказывать бывшей супруге претензии о ее неверности во время их брака. В пылу ссоры он нанес ей множественные удары руками в живот и другие части тела. Поняв, что натворил, мужчина вызвал бедняжке скорую помощь. Однако приехав на вызов, медики констатировали смерть пострадавшей.

Не пытаясь скрыться с места происшествия, мужчина во всем сознался. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый заключен под стражу до суда.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба СУ СК России по РБ