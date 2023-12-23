Умер через неделю после гибели младшего: в больнице Казани скончался 21-летний парень из Башкирии, вместе с братом попавший под колеса авто

В столице Татарстана произошла ужасная трагедия, унесшая жизни двух молодых парней. Братья трагически погибли в результате наезда автомобиля.

14 декабря текущего года около 18 часов вечера на одном из перекрестков центральной части Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Водитель арендованного в сервисе каршеринга Фольксваген Поло, 18-летний юноша, проигнорировал красный сигнал светофора и на большой скорости въехал в переходивших дорогу братьев. Затем автомобиль столкнулся с двигавшимся по главной дороге Хендэ.

По словам очевидцев, водитель даже не попытался затормозить, когда весь поток машин остановился на красный сигнал светофора. Более того, перед столкновением он еще сильнее нажал на газ в попытке проскочить на запрещающий сигнал. Только лобовое столкновение с другим автомобилем остановило безрассудную езду молодого человека, получившего водительское удостоверение всего месяц назад.

В результате наезда серьезные травмы получили два родных брата - 18-летний Саид и 21-летний Давид. Оба юноши были доставлены бригадами скорой помощи в ближайшую городскую больницу. Несмотря на все усилия медиков, Саид скончался в тот же вечер. Его старший брат Давид более недели находился в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 23 декабря врачи констатировали его смерть.

Два брата приехали покорять Казань

По информации местных СМИ, погибшие братья Саид и Давид родом из поселка Чишмы Республики Башкортостан. Несколько лет назад они переехали в Казань, чтобы получить образование и освоиться в большом городе. Братья поступили в один из казанских колледжей и устроились на работу в магазин стройматериалов.

В тот злополучный вечер ребята как раз возвращались после рабочей смены домой. Они переходили проезжую часть на пешеходном переходе, когда на большой скорости их сбил автомобиль.

Мать оплакивает гибель сыновей

Саид и Давид воспитывались матерью-одиночкой. Сами братья тоже очень заботились о родном человеке, стараясь облегчить ее жизнь. Теперь женщина переживает невосполнимую утрату, лишившись за короткий срок обоих любимых сыновей.

Автор: Семен Подгорный