Под Уфой произошла страшная смертельная авария с участием пассажирского автобуса - видео
Вечером в субботу, 23 декабря, под Уфой в населенном пункте Зубово произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По данным экстренных служб, на улице Объездная столкнулись легковой автомобиль марки БМВ, маршрутный пассажирский автобус ПАЗ и автомобиль ВАЗ-2115.
На место происшествия выехали спасатели МЧС и сотрудники Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Они провели операцию по деблокированию и извлечению пострадавших, а также оказали первую медицинскую помощь.
К сожалению, водитель немецкого авто погиб на месте от полученных травм. Еще 4 человека, включая 1 пассажира BMW и 3 пассажиров автобуса, получили различные травмы и были госпитализированы.
В маршрутном автобусе ПАЗ в момент аварии находились 19 пассажиров.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Видео: БашДТП
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