Под Уфой произошла страшная смертельная авария с участием пассажирского автобуса - видео

Вечером в субботу, 23 декабря, под Уфой в населенном пункте Зубово произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По данным экстренных служб, на улице Объездная столкнулись легковой автомобиль марки БМВ, маршрутный пассажирский автобус ПАЗ и автомобиль ВАЗ-2115.

На место происшествия выехали спасатели МЧС и сотрудники Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Они провели операцию по деблокированию и извлечению пострадавших, а также оказали первую медицинскую помощь.

К сожалению, водитель немецкого авто погиб на месте от полученных травм. Еще 4 человека, включая 1 пассажира BMW и 3 пассажиров автобуса, получили различные травмы и были госпитализированы.

В маршрутном автобусе ПАЗ в момент аварии находились 19 пассажиров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ

Видео: БашДТП