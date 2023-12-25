В Башкирии действует новая схема обмана: жители лишились 2 млн рублей всего за одни сутки
Новая хитроумная уловка аферистов принесла свои плоды - жители Республики Башкортостан попались на крючок мошенников и лишились более 2 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, злоумышленники все чаще придумывают изощренные способы обмана граждан с целью завладеть их денежными средствами в крупных размерах.
По словам сотрудников полиции, в отдел No1 города Уфы обратилась 23-летняя местная жительница. В своем заявлении она поведала, что на ее мобильный телефон пришел видеозвонок, якобы от представителя банка, обслуживающего ее карту. Звонивший настоятельно убеждал девушку, что для спасения ее денежных средств от действий неизвестных лиц необходимо срочно предпринять определенные меры. Следуя инструкциям "специалиста", заявительница раскрыла данные своей банковской карты и включила демонстрацию экрана своего телефона в мессенджере. Получив таким образом доступ к ее устройству, аферист оформил на имя девушки несколько кредитных карт, после чего похитил с них порядка 520 000 рублей.
Как выяснилось в дальнейшем, по аналогичной схеме пострадали еще три жительницы Башкирии - 52-летняя и 42-летняя женщины из Бирского района, а также 40-летняя женщина проживающая в Калтасинском районе. Всем им поступали видеозвонки якобы от сотрудников операторов мобильной связи. Действуя по указаниям мнимых консультантов и предоставив доступ к экранам своих телефонов после включения соответствующей функции в мессенджерах, эти гражданки обнаружили впоследствии мошеннически оформленные на их имя кредиты. Общая сумма причиненного им материального ущерба составила более 1,5 млн рублей. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).
Автор: Семен Подгорный
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