В Башкирии действует новая схема обмана: жители лишились 2 млн рублей всего за одни сутки

Новая хитроумная уловка аферистов принесла свои плоды - жители Республики Башкортостан попались на крючок мошенников и лишились более 2 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, злоумышленники все чаще придумывают изощренные способы обмана граждан с целью завладеть их денежными средствами в крупных размерах.

По словам сотрудников полиции, в отдел No1 города Уфы обратилась 23-летняя местная жительница. В своем заявлении она поведала, что на ее мобильный телефон пришел видеозвонок, якобы от представителя банка, обслуживающего ее карту. Звонивший настоятельно убеждал девушку, что для спасения ее денежных средств от действий неизвестных лиц необходимо срочно предпринять определенные меры. Следуя инструкциям "специалиста", заявительница раскрыла данные своей банковской карты и включила демонстрацию экрана своего телефона в мессенджере. Получив таким образом доступ к ее устройству, аферист оформил на имя девушки несколько кредитных карт, после чего похитил с них порядка 520 000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный