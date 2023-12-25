Страшная статистика в Башкирии: сразу 225 смертей

Наркомания продолжает оставаться серьезной проблемой для многих регионов России, в том числе и для Башкирии. По данным регионального Роспотребнадзора, за январь-ноябрь 2023 года в республике было зафиксировано 340 случаев отравления наркотическими веществами.

Особенно тяжелая ситуация складывается в крупных городах региона. Безусловным лидером по числу отравлений стала столица Башкирии - город Уфа , где произошло аж 225 инцидентов с наркотиками за 11 месяцев. Эксперты объясняют такую ситуацию высокой концентрацией наркоторговцев и потребителей запрещенных веществ в мегаполисах.

Второе место по количеству отравлений занимает промышленный центр Стерлитамак с 34 пострадавшими. Далее следуют небольшие города Октябрьский и Туймазы, где произошло по 6 отравлений в каждом.

В печальный топ-5 также вошли Белорецк с 5 случаями и Нефтекамск вместе с Салаватом по 4 инцидента. Опасность наркомании также реальна и для других населенных пунктов республики. Отравления фиксировались в Белебее, Кумертау , Баймаке и ряде других городов.

Что касается районов Башкирии, то здесь лидируют Уфимский и Иглинский районы с 13 и 5 случаями соответственно. Эксперты предупреждают, что наркомания активно проникает в сельскую местность, поскольку там сложнее выявить незаконный оборот наркотиков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik