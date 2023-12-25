Загадочная смерть в Башкирии: студентку обнаружили под окнами многоэтажки

Камилла всегда мечтала о большом городе. Выросшая в небольшом селе Иглинского района Башкирии, она с нетерпением ждала момента, когда сможет покинуть родные места и отправиться покорять столицу.

Ее мечта осуществилась, когда девушке исполнилось 15 лет. Получив аттестат об окончании школы, Камилла решила поступать в колледж на специальность парикмахера и переехала в Уфу.

Трудное начало взрослой жизни

Однако начало самостоятельной жизни в большом городе оказалось не таким радужным, как Камилла себе представляла.

В колледже на нее давили преподаватели, особенно заместитель директора, который часто унижал девушку за пропуски занятий. Сокурсники тоже ее не принимали и дразнили из-за статуса приемного ребенка.

И в студенческом общежитии ситуация была не лучше. Там Камиллу травили и обижали, поэтому она старалась проводить как можно меньше времени в своей комнате. Часто гостила у подруг или новых знакомых, лишь бы не возвращаться в то место, где ей было психологически тяжело находиться.

Отношения с приемной мамой тоже испортились. После летних каникул, которые Камилла провела дома, мать потребовала от нее компенсировать расходы на еду и проживание. В результате девушке пришлось отдать почти все деньги от социальных пособий.

Несмотря на все трудности, Камилла оставалась жизнерадостной и общительной. У нее было много интересов, как и у большинства сверстниц – мода, макияж, блогеры. В соцсетях она выкладывала свои яркие образы и делилась музыкальными предпочтениями.

Роковое знакомство

Однако порой сквозь внешнюю веселость проскальзывала какая-то грусть. За два дня до трагедии Камилла опубликовала в соцсетях отрывок песни о том, как ей безразлично одиночество. Возможно, строчки отражали ее собственное душевное состояние.

Всего за неделю до своего 18-летия Камилла познакомилась в Интернете с 23-летним парнем. Они разговаривали, общались по душам и, видимо, почувствовали симпатию друг к другу.

Когда наступил день рождения девушки, молодой человек предложил отпраздновать это событие в уединении, вдали от посторонних глаз. Он снял квартиру на сутки и пригласил Камиллу присоединиться, на что та охотно согласилась.

Вечер наедине проходил как обычное свидание - за бокалами вина молодые люди разговаривали и делились сокровенным. Камилла, сидя на подоконнике, открыла окно, чтобы проветрить комнату и полюбоваться ночным видом города.

В какой-то момент ей захотелось встать в окне вверх ногами и полюбоваться на огни мегаполиса с необычного ракурса. Она попросила парня придержать ее за руки, чтобы не упасть. Но что-то пошло не так - то ли силы молодого человека оказались недостаточны, то ли девушка выскользнула из рук. Потеряв равновесие, Камилла полетела вниз с девятого этажа.

Ее падение засняла камера видеонаблюдения, однако сам момент происходившего в комнате остался за кадром. Когда прибыли медики, Камилла от полученных травм скончалась на месте.

Неосторожность или преступление?

Кончина Камиллы вызвала большой резонанс в городе. Многие не поверили в версию о несчастном случае и высказывали предположения, что парень мог специально скинуть девушку в окно в порыве гнева или по иной причине.

Однако источник в правоохранительных органах опроверг эту версию, заявив, что следов насильственной смерти в ходе осмотра места происшествия обнаружено не было. Пока рассматривается лишь версия о трагической случайности.

22 декабря в родном селе Камиллы прошли похороны. Многочисленные односельчане и родственники пришли проститься с яркой и жизнерадостной девушкой, чья жизнь оборвалась так рано по воле рокового стечения обстоятельств.

На церемонии присутствовала и приемная мама Камиллы, которая тяжело переживает потерю дочери, несмотря на былые конфликты. Уход из жизни любимого человека заставляет забыть все обиды и осознать собственные ошибки слишком поздно.

Впереди у Камиллы было столько возможностей, надежд, планов... Ее мечты и амбиции оборвались в одночасье в ту роковую ночь на съемной квартире. Остается лишь гадать, какой путь она избрала бы дальше и кем могла стать, если бы ей выпал шанс прожить долгую счастливую жизнь.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети