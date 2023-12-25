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Трагедия в мундире: в Башкирии полицейский покончил с собой из-за расставания с подругой

Трагедия в мундире: в Башкирии полицейский покончил с собой из-за расставания с подругой

В минувшие выходные в Башкирии 26-летний сотрудник полиции покончил с собой после расставания с девушкой. Трагедия произошла в субботу днем в населенном пункте Исянгулово Зианчуринского района. Тело молодого человека нашли в лесном массиве неподалеку от села.

Как стало известно, причиной послужил разрыв отношений со знакомой девушкой, из-за чего полицейский, видимо, сильно переживал. Возможно, он не смог справиться с душевной болью и решил уйти из жизни.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняет руководство регионального МВД. Назначена служебная проверка для установления причин и подробностей этой трагедии.

В Башкирии бывший рентгенолог покончил с собой в стенах больницы

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зианчуринский район происшествия
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