Двойная трагедия: братья из Башкирии погибли с разницей в неделю в аварии в Казани
В Башкирии похоронили 21-летнего Давида Г., который погиб в результате ДТП в Казани.
Молодой человек и его 18-летний брат Саид возвращались домой, когда их на большой скорости сбил Фольксваген Поло, которым управлял 18-летний водитель со стажем всего один месяц. Для Саида этот удар оказался смертельным - он скончался в тот же день. Давида врачи пытались спасти целую неделю, но травмы оказались слишком тяжёлыми, и он скончался вслед за братом.
Давида похоронили на кладбище в населенном пункте Киргиз-Мияки, родине его матери. Односельчане вспоминают братьев как добрых, трудолюбивых и чистых душой ребят. Их трагическая гибель потрясла всех, кто их знал.
Глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров в своём посте написал, что никакие слова не смогут утешить родителей в их горе, и пожелал, чтобы души погибших упокоились с миром.
Читайте также:Умер через неделю после гибели младшего: в больнице Казани скончался 21-летний парень из Башкирии, вместе с братом попавший под колеса авто
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также