Жестокая драка в кадетском корпусе в Башкирии: госпитализирован 15-летний подросток

В Ишимбае в здании местного кадетского корпуса между двумя несовершеннолетними воспитанниками вспыхнул конфликт, переросший в драку с тяжелыми последствиями.

Как стало известно из сообщения СУ республиканского СК РФ, 22 декабря между 15-летним и 16-летним соседями по комнате произошла ссора на почве личной неприязни. В пылу разгоревшегося спора старший подросток не сдержал эмоций и нанес младшему несколько ударов руками. Избитый юноша с телесными повреждениями был госпитализирован в местную больницу.

Как пояснили в прокуратуре республики, конфликт возник вечером. В накалившейся ссоре один из подростков упал на пол, и в этот момент второй начал избивать беспомощного оппонента, причинив ему серьезные травмы. Ночью юноше стало плохо, и пришлось вызывать скорую.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). С подозреваемым 16-летним подростком проводятся необходимые следственные мероприятия. Кроме того, с целью полного установления обстоятельств трагического происшествия, следствие допрашивает родителей и педагогов обоих учащихся, а также изучает условия содержания и воспитания в кадетском корпусе.

По итогам расследования планируется дать правовую оценку действиям руководства и преподавательского состава учебного заведения.

Автор: Семен Подгорный