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Смертельная ловушка: инвалид не смог выбраться из горящего дома в Башкирии

Смертельная ловушка: инвалид не смог выбраться из горящего дома в Башкирии

В ночь с 26 на 27 декабря в населенном пункте Ивано-Казанка Иглинского района Башкирии произошла трагедия - в результате пожара погиб пожилой 70-летний мужчина-инвалид.

Как сообщили в региональном Главном управлении МЧС и Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании в частном жилом доме на окраине села поступила около часа ночи.

К моменту прибытия пожарных горел одноэтажный бревенчатый дом площадью 54 квадратных метра. Несмотря на оперативные действия спасателей, им удалось локализовать огонь лишь спустя 34 минуты после сообщения о ЧП, а полностью ликвидировать открытое пламя еще через полчаса.

При разборе обрушившихся конструкций внутри сгоревшего дома обнаружили тело его хозяина. Судя по всему, 70-летний мужчина-инвалид не смог самостоятельно покинуть горящее жилище и погиб в огне.

На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, которые устанавливают обстоятельства и причины пожара.

В Башкирии 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

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В Башкирии 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия пожар смерть
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