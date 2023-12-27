Убийца переложил вину на жертву: шокирующее заявление обвиняемого в гибели Дианы Сафаровой

Обстоятельства трагической гибели молодой блогерши Дианы Сафаровой в автокатастрофе в мае 2023 года до сих пор вызывают много вопросов.

По версии следствия, в ту роковую ночь Диана возвращалась домой на своей машине, когда на трассе в районе поселка Чишмы ее обогнал Вадим Латыпов на Toyota. Совершив маневр обгона, он спровоцировал дорожную аварию. Диана потеряла управление, вылетела в кювет и врезалась в ограждение. От полученных травм девушка скончалась на месте аварии. Латыпов же, испугавшись последствий, скрылся с места ДТП. Его удалось найти позже благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Расследование смерти 24-летней девушки, племянницы известного артиста Анвара Нургалиева, до сих пор продолжается. У Дианы осталось трое малолетних детей - дочь и двое сыновей-близнецов.

На допросах обвиняемый Латыпов поначалу признал свою вину - что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила обгона, скрылся с места аварии. Однако затем на заседании суда он отказался от этих показаний и стал утверждать, что в момент ДТП был трезв. Более того, по его версии, часть вины лежит и на самой Диане, которая якобы тоже превысила скорость и мешала обгону.

Эти заявления вызвали возмущение родственников погибшей и адвоката Елены Бутаковой. По их мнению, подсудимый пытается отрицать очевидное и переложить часть ответственности на жертву, чтобы смягчить приговор.

Дело рассматривает Чишминский районный суд Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ