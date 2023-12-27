Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Одержимый любовник жестоко убил бывшую в Башкирии

Одержимый любовник жестоко убил бывшую в Башкирии

Накануне в башкирском городе Стерлитамаке произошла семейная драма, закончившаяся трагедией. По информации СМИ, Виталий О. совершил жестокое убийство своей бывшей супруги Анны Б. Близкие погибшей рассказали подробности жестокого преступления.

По их словам, Виталий тщательно готовился к убийству в течение трех месяцев. Он следил за перемещениями Анны и ее 16-летнего сына от первого брака, купил новую машину, чтобы его никто не узнал, раздобыл ключи от запасного выхода из подъезда. В тот злополучный день Виталий проник в квартиру, когда там находился только сын Анны.

Мужчина пригрозил подростку пистолетом, связал ему руки и ноги, заткнул рот кляпом. Затем отобрал мобильный телефон, чтобы лишить возможности вызвать помощь. Когда Анна вернулась домой, Виталий жестоко набросился на нее. Он избивал бывшую жену и ее сына битой, которую принес с собой.

Несмотря на сопротивление, Виталий пристегнул Анну наручниками. Ее сыну чудом удалось вырваться из квартиры и позвать на помощь. Когда полиция прибыла на место преступления, Анна была уже мертва.

По словам близких, Виталий нанес Анне несколько ножевых ранений, в том числе в область шеи и ключицы. Он буквально изрезал ее ножом в приступе ярости.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, его направили на психиатрическую экспертизу. Близкие Анны опасаются, что его могут признать невменяемым. Они не хотят, чтобы этот заранее спланированный акт жестокости остался безнаказанным, поэтому и рассказали общественности об этом преступлении.

В Башкирии одинокая мать погибла от рук многократно судимого убийцы

Читайте также:

В Башкирии одинокая мать погибла от рук многократно судимого убийцы
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия убийство
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok