Одержимый любовник жестоко убил бывшую в Башкирии

Накануне в башкирском городе Стерлитамаке произошла семейная драма, закончившаяся трагедией. По информации СМИ, Виталий О. совершил жестокое убийство своей бывшей супруги Анны Б. Близкие погибшей рассказали подробности жестокого преступления.

По их словам, Виталий тщательно готовился к убийству в течение трех месяцев. Он следил за перемещениями Анны и ее 16-летнего сына от первого брака, купил новую машину, чтобы его никто не узнал, раздобыл ключи от запасного выхода из подъезда. В тот злополучный день Виталий проник в квартиру, когда там находился только сын Анны.

Мужчина пригрозил подростку пистолетом, связал ему руки и ноги, заткнул рот кляпом. Затем отобрал мобильный телефон, чтобы лишить возможности вызвать помощь. Когда Анна вернулась домой, Виталий жестоко набросился на нее. Он избивал бывшую жену и ее сына битой, которую принес с собой.

Несмотря на сопротивление, Виталий пристегнул Анну наручниками. Ее сыну чудом удалось вырваться из квартиры и позвать на помощь. Когда полиция прибыла на место преступления, Анна была уже мертва.

По словам близких, Виталий нанес Анне несколько ножевых ранений, в том числе в область шеи и ключицы. Он буквально изрезал ее ножом в приступе ярости.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, его направили на психиатрическую экспертизу. Близкие Анны опасаются, что его могут признать невменяемым. Они не хотят, чтобы этот заранее спланированный акт жестокости остался безнаказанным, поэтому и рассказали общественности об этом преступлении.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети