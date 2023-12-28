В Уфе больше месяца не могут найти пропавшую 31-летнюю женщину

В Уфе уже более месяца ведутся активные поиски Регины Габбасовой, местонахождение которой остается неизвестным с середины ноября. Как сообщили в поисковой организации «Лиза Алерт», 31-летняя женщина пропала 13 ноября.

Пропавшая имеет характерные приметы: ее рост составляет 168 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза зеленовато-карие. В день исчезновения на ней был надет короткий пуховик молочного цвета с капюшоном, трикотажные брюки зеленого цвета и белые кроссовки.

В поисково-спасательном отряде обращаются ко всем гражданам с просьбой сообщить любую информацию о возможном местонахождении Регины Габбасовой. Если кто-либо располагает сведениями о том, где может находиться пропавшая женщина, просят незамедлительно позвонить по горячим линиям 8-800-700-54-52 или 112. Любые данные могут оказать неоценимую помощь в поисках.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети