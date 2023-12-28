На дороге Уфа-Кабаково в ДТП с Renault Sandero и Lada Kalina погибли два человека - видео

Сегодня утром, примерно в 10 часов, на автодороге в направлении Уфа -Кабаково в районе села Ольховое Уфимского района, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительным данным, в лобовое столкновение попали два автомобиля – Рено Сандеро и Лада Калина. От сильного удара Renault опрокинулся, а Lada съехала в кювет.

В результате ДТП погибли оба находившихся в Renault людей - водитель и пассажир. Их личности в настоящее время устанавливают полицейские. Кроме того, пострадал водитель Lada - 38-летний мужчина из Кармаскалинского района.

Представители Госавтоинспекции в настоящее время работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ