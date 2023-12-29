На трассе М-7 в Башкирии столкнулись ВАЗ и Nissan: погибли два человека

Накануне на территории Илишевского района Башкирии на автодороге федерального значения М-7 «Волга», в районе 1180-го километра, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека.

Сообщается, что в аварию попали отечественный автомобиль ВАЗ-2113 и иномарка Ниссан Альмера. За рулём "Лады" находился 27-летний уроженец Дюртюлинского района республики, а Ниссан вёл 51-летний водитель из Нижегородской области.

В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель отечественного автомобиля и его пассажир – мужчина, личность которого на данный момент устанавливается. Второй водитель – 51-летний нижегородец – получил травмы и был осмотрен медиками на месте происшествия.

Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место ДТП, было организовано реверсивное одностороннее движение транспорта. Полицейские приступили к установлению причин и подробных обстоятельств произошедшей аварии.

Ранее издание Newsbash сообщало об ухудшении погодных условий на трассе Уфа-Оренбург, в связи с чем для большегрузного транспорта были введены временные ограничения на движение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ