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На трассе М-7 в Башкирии столкнулись ВАЗ и Nissan: погибли два человека

На трассе М-7 в Башкирии столкнулись ВАЗ и Nissan: погибли два человека

Накануне на территории Илишевского района Башкирии на автодороге федерального значения М-7 «Волга», в районе 1180-го километра, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека.

Сообщается, что в аварию попали отечественный автомобиль ВАЗ-2113 и иномарка Ниссан Альмера. За рулём "Лады" находился 27-летний уроженец Дюртюлинского района республики, а Ниссан вёл 51-летний водитель из Нижегородской области.

В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель отечественного автомобиля и его пассажир – мужчина, личность которого на данный момент устанавливается. Второй водитель – 51-летний нижегородец – получил травмы и был осмотрен медиками на месте происшествия.

Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место ДТП, было организовано реверсивное одностороннее движение транспорта. Полицейские приступили к установлению причин и подробных обстоятельств произошедшей аварии.

Ранее издание Newsbash сообщало об ухудшении погодных условий на трассе Уфа-Оренбург, в связи с чем для большегрузного транспорта были введены временные ограничения на движение.

На дороге Уфа-Кабаково в ДТП с Renault Sandero и Lada Kalina погибли два человека - видео

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На дороге Уфа-Кабаково в ДТП с Renault Sandero и Lada Kalina погибли два человека - видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Илишевский район происшествия аварии
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