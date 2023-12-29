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В Башкирии министр здравоохранения попал в смертельную массовую аварию - видео

В Башкирии министр здравоохранения попал в смертельную массовую аварию - видео

На автодороге Бирск-Сатка в Башкирии случилось жесткое смертельное ДТП. В массовой аварии пострадал министр здравоохранения региона.

Как стало известно из источников в социальных сетях, трагедия произошла 29 декабря на 66 километре трассы в населенном пункте Явгильдино Караидельского района. В этом месте столкнулись 4 автомобиля – Лада Ларгу, Лада Гранта, Тойота Камри и Тойота Королла.

В одной из машин, Toyota Camry, находился глава республиканского минздрава. В результате аварии он получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

К сожалению, в другой автомашине, Lada Largus, скончались два человека. Еще трое людей из Toyota Camry также пострадали и нуждались в медицинской помощи.

На место трагедии прибыли сотрудники МЧС и госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Они провели необходимые спасательные мероприятия - деблокировали людей, оказали первую помощь пострадавшим. Ситуация взята под контроль.

Причины и обстоятельства массового ДТП устанавливаются. Скорее всего, трагедии способствовали плохие погодные условия в конце декабря.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: Мэш Батащ
Теги: Караидельский район происшествия смертельная авария
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