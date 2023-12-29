Министра здравоохранения Башкирии эвакуировали санавиацией в Уфу

В пятницу, 29 декабря 2023 года, произошла трагическая автомобильная авария на трассе Бирск-Тастуба-Сатка в Башкирии, в результате которой пострадал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, столкновение четырех автомобилей – Лада Ларгус, Лада Гранта и двух Тойот - произошло на 66 километре трассы рядом с населенным пунктом Явгильдино в Караидельском районе . В результате аварии погиб водитель Ларгуса и его пассажирка. Помимо этого трое человек, ехавших в Тойоте Камри, среди которых был руководитель республиканского минздрава Айрат Рахматуллин, получили травмы.

Чиновник был эвакуирован санитарной авиацией в Уфу. По информации источников, он находится в сознании и госпитализирован в нейрохирургическое отделение Республиканской клинической больницы имени Куватова.

По факту ДТП начато расследование для установления обстоятельств и причин столкновения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: Мэш Батащ